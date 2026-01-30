Внесены изменения в Закон «О государственных закупках»

Бишкек, "Саясат.kg". Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 января 2026 года.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 января 2026 года.

Целью Закона является эффективное и рациональное использование средств республиканского и местного бюджетов при закупке отдельных товаров, работ и услуг.

Законом предусмотрено, что закупки связанные с организацией и проведением за счет средств республиканского и местных бюджетов международных мероприятий на государственном уровне с участием Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики, а также обеспечением визитов глав иностранных государств, правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских и правительственных делегаций, иных делегаций иностранных государств не регулируются Законом Кыргызской Республики «О государственных закупках».

Указанные закупки осуществляются путем заключения гражданско-правовой сделки между заказчиком и исполнителем в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики.

Также Законом вводится понятие «государственное задание». Государственным заданием является заказ за счет средств республиканского и местных бюджетов юридическим лицам с участием государства в уставном капитале на выполнение приоритетных государственных задач, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности и (или) социально-культурного развития государства.

Закупки в рамках государственного задания также не регулируются Законом Кыргызской Республики «О государственных закупках» и осуществляются путем заключения гражданско-правовой сделки между государственным заказчиком и исполнителем государственного задания с указанием показателей результатов.

Закон направлен исключительно на оперативное решение вопросов связанных с закупками в отдельных отраслях и финансируемых из средств республиканского и местного бюджетов.

Необходимо отметить, что согласно Закону государственный заказчик и исполнитель государственного задания несут персональную ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств в рамках реализации государственного задания.