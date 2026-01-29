Адылбек Касымалиев принял председателя Социального фонда Бактияра Алиева

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе встречи также были обсуждены актуальные вопросы по деятельности Социального фонда.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики-Руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев принял председателя Социального фонда Кыргызской Республики Бактияра Алиева.



В ходе встречи Главе Кабмина представили новую автоматизированную информационную систему Социального фонда, которая является ключевым этапом реформирования пенсионной системы страны.



Как было отмечено, автоматизированная система будет способствовать модернизации работы и повышению эффективности Социального фонда, улучшению качества обслуживания населения, а также сокращению времени обработки данных и устранению коррупционных рисков.



Автоматизированная система существенно упрощает процесс оформления пенсии, освобождая граждан от сбора бумажных документов. Система автоматически будет собирать необходимую информацию, что сократит время рассмотрения заявлений граждан. Кроме того, система обеспечит высокий уровень защиты персональных данных и сможет противостоять различным киберугрозам.



В ходе встречи также были обсуждены актуальные вопросы по деятельности Социального фонда.



Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев подчеркнул важность последовательного проведения реформ в деятельности Социального фонда, отметив, что приоритетом ведомства является создание благоприятных условий для пенсионеров.



По итогам встречи дан ряд поручений.



Отметим, что данная автоматизированная система была разработана в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики «Об утверждении Концепции цифровой трансформации Кыргызской Республики на 2024–2028 годы».