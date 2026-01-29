Состоялась встреча Заместителя министра Медера Абакирова с Послом Китая Лю Цзянпин

29 января 2026 года состоялась встреча Заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Медера Абакирова с Послом Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Лю Цзянпин. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов кыргызско-китайского взаимодействия, уделив особое внимание реализации совместных проектов в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Кроме того, обсуждены вопросы визитов на высоком и высшем уровнях, состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам подготовки и проведения значимых мероприятий в Кыргызской Республике.

По итогам встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, а также определили приоритетные направления взаимодействия на 2026 год.