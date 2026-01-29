Назначен заместитель директора государственного предприятия «Кыргызфармация»

В соответствии с кадровыми решениями руководства Государственного предприятия «Кыргызфармация» при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики 13 января 2026 года на должность заместителя директора назначен Болотбеков Самарбек.

Назначение направлено на укрепление управленческой команды и усиление правового сопровождения деятельности предприятия в рамках задач по повышению эффективности, прозрачности и устойчивости процессов централизованных закупок лекарственных средств и медицинских изделий для организаций здравоохранения.

Профессиональный профиль

Образование. Окончил Международный университет Кыргызстана по специальности «Юриспруденция» (бакалавриат с отличием), имеет магистерскую подготовку по международному праву. Кандидат политических наук. Обладает лицензией адвоката.

Опыт государственной службы. Имеет значительный опыт руководящей работы в государственных органах, в том числе в должностях главы Свердловской районной администрации мэрии г. Бишкек, мэра города Нарын, а также директора Департамента индивидуального жилищного строительства мэрии г. Бишкек.

Экспертная и правовая практика. Основатель и руководитель юридической компании «Люкс-Консалт», эксперт и консультант ряда международных и общественных проектов в сфере права и развития.

Награды. Отмечен почётными грамотами мэрии г. Бишкек и городского кенеша, а также нагрудными знаками государственных органов.

ГП «Кыргызфармация» продолжает работу по развитию институциональной устойчивости, совершенствованию внутренних процедур и укреплению ключевых направлений управления.