Министр Сыргабаев встретился с первым вице-президентом JICA

Бишкек, "Саясат.kg". В свою очередь Йошикава Йошифуми выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества сторон и подтвердил готовность поддерживать инфраструктурные проекты в Кыргызстане.

29 января 2026 года министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев встретился с вице-президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Йошикава Йошифуми. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

Министр Сыргабаев отметил, что при поддержке JICA в стране успешно реализовано более 30 проектов, направленных на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, и подчеркнул следующее.

«Мы считаем необходимым и целесообразным продолжать сотрудничество с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) в сфере улучшения дорожной и транспортной инфраструктуры, повышения безопасности дорожного движения и внедрения интеллектуальных транспортных систем», - сказал министр.

В свою очередь Йошикава Йошифуми выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества сторон и подтвердил готовность поддерживать инфраструктурные проекты в Кыргызстане.