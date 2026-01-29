Акаев назвал реформу Кабмина «по-кыргызски эптемей»

Бишкек, "Саясат.kg". Акаев пообещал подарить Кабинету Министров книгу о том, как проводятся реформы в развитых странах.

Депутат Жанар Акаев на заседании Жогорку Кенеша заявил, что в обществе растёт недовольство. По его словам, этому способствуют рост цен и новые правила получения водительских удостоверений.

«Вопросов к исполнительной власти по поводу цен и водительских удостоверений стало очень много. Недовольство усиливается. Реформа не должна быть такой, у нас получается реформа по-кыргызски – эптемей», – отметил он.

