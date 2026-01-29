Министр здравоохранения КР обсудил приоритеты сотрудничества с системой ООН

Бишкек, "Саясат.kg". Министр проинформировал о ключевых приоритетах новой команды Министерства здравоохранения, сделав акцент профилактику, на переходе от лечения заболеваний к формированию здорового общества.

Сегодня, 29 января 2026 года в Минздраве КР состоялась встреча министра здравоохранения КР Каныбека Досмамбетова с Антье Граве, Постоянным координатором системы Организации Объединённых Наций в Кыргызской Республике.

В ходе встречи министр выразил признательность системе ООН за последовательную поддержку реформ в сфере здравоохранения и отметил вклад агентств ООН в разработку и реализацию Национального плана действий по обеспечению медико-санитарной безопасности, законодательства в области общественного здравоохранения, программ по обеспечению равного доступа к медицинской помощи, а также инициатив в сфере профилактики заболеваний и готовности к чрезвычайным ситуациям.

