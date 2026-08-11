Министр Жээнбек Кулубаев встретился с постоянными представителями девяти иностранных государств при Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке

Бишкек, "Саясат.kg". Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и геополитической ситуации в мире, сотрудничеству в Центральной Азии и другим глобальным вопросам.

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с постоянными представителями девяти иностранных государств при Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, прибывшими в Кыргызстан с очередным визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи глава МИД КР проинформировал послов Андорры, Габона, Гайаны, Гватемалы, Гвинеи-Бисау, Намибии, Сент-Китс и Невиса, Чада и Южного Судана при ООН о проводимых в стране масштабных реформах в сфере социально-экономического развития, подробно рассказал о достижениях страны и предстоящих в 2026 году мероприятиях — Саммите ШОС и VI Всемирных играх кочевников. Министр Ж.Кулубаев подчеркнул важность сотрудничества Кыргызстана с ООН, отметив, что организация занимает центральное место во внешней политике страны, а также обсудил инициативы Кыргызстана и взаимодействие с другими государствами — членами ООН.

Со своей стороны, Постоянные представители дали высокую оценку деятельности Кыргызстана по продвижению глобальных инициатив, включая вопросы изменения климата, горной повестки, сохранения биоразнообразия, устойчивого развития, а также обеспечения мира и безопасности. Они выразили готовность к углублению взаимодействия с Кыргызстаном как на многостороннем уровне, так и в двустороннем формате.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и геополитической ситуации в мире, сотрудничеству в Центральной Азии и другим глобальным вопросам.

В рамках программы послы посетили объекты зимнего туризма, ряд государственных учреждений с целью обмена опытом в сфере передовых технологий, а также Дом ООН и историко-культурные достопримечательности страны.