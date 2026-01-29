Департаменту транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций переданы новые служебные автомобили

Министр призвал сотрудников бережно относиться к новой технике и исполнять свои служебные обязанности на высоком уровне.

28 января 2026 года, министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев передал Департаменту наземного и водного транспорта, подведомственному Министерству транспорта и коммуникаций, 30 единиц новых служебных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

Глава ведомства сообщил, что транспортные средства приобретены за счет средств Фонда стабилизации и предназначены для повышения эффективности служебной деятельности департамента.

Отметим, что автомобили отечественного производства завода «Tulpar Motors» ранее уже были переданы государственным предприятиям «Кыргызавтожол-Север», «Кыргызавтожол-Юг», а также Проектно-изыскательному институту «Кыргыздортранспроект». Упомянутые автомобили были приобретены дорожно-эксплуатационными предприятиями за счет собственных средств, на условиях рассрочки.