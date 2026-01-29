Новая команда – новые приоритеты: в Минздраве КР подвели результаты работы за 2025 год и обозначили задачи на 2026 год

28 января 2026 года в Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики состоялась итоговая коллегия по подведению результатов работы системы здравоохранения за 2025 год и определению приоритетов на 2026 год под председательством министра Каныбека Досмамбетова.

В заседании приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров КР Эдиль Байсалов, депутат ЖК КР, председатель комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам Гулсункан Жунушалиева, депутат ЖК КР, заместитель председателя соц комитета Гулнара Баатырова, руководители организаций здравоохранения, представители экспертного и академического сообщества.

В ходе заседания был представлен обзор ключевых направлений деятельности Министерства здравоохранения за 2025 год, включая реализацию государственных программ, развитие кадрового потенциала, финансирование, модернизацию инфраструктуры, цифровизацию, нормативно-правовое регулирование и взаимодействие с международными партнёрами.

Участники рассмотрели вопросы совершенствования первичной медико-санитарной помощи, кадрового обеспечения регионов, качества медицинской помощи, санитарно-эпидемиологической безопасности и лекарственного обеспечения населения.