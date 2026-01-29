Министр Машиев встретился с представителями Всемирного банка и руководителями проекта AQIP

Особое внимание было уделено вопросам модернизации очистных сооружений в регионах

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики М. Машиев провёл встречу с Главой представительства Всемирного банка в Кыргызской Республике Хью Риддлом, менеджером практики Всемирного банка по вопросам окружающей среды в Европе и Центральной Азии Гаяне Минасян, ведущим специалистом по вопросам окружающей среды, руководителем проектной команды по AQIP Франком ван Вёрденом, а также ведущим специалистом по вопросам окружающей среды, со-руководителем проектной команды по AQIP Айдай Баялиевой.

В ходе встречи господин Хью Риддл выразил благодарность за всестороннюю поддержку и эффективное взаимодействие, отметив успешную реализацию совместных проектов и положительные реформы, проводимые в экологической сфере Кыргызской Республики.

Министр М. Машиев, в свою очередь, проинформировал о текущей работе по климатической повестке, реализации горной повестки, а также мерах по сохранению биосферной территории озера Иссык-Куль.

Стороны обсудили актуальные вопросы реализации проекта на сумму 50 млн долларов США, направленного на улучшение качества атмосферного воздуха в Кыргызстане. Особое внимание было уделено вопросам модернизации очистных сооружений в регионах, а также приоритетным проектам в сфере сохранения биологических ресурсов страны.

По итогам встречи стороны выразили взаимную приверженность дальнейшему укреплению и активизации сотрудничества по всем обозначенным направлениям.