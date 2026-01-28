Зампред Кабмина Эдиль Байсалов принял участие в Коллегии Министерства здравоохранения

Бишкек, "Саясат.kg". «Нас оценивают не по отчётам и планам, а по тому, что чувствует наш народ, наши пациенты: есть ли лекарство, доступен ли врач и работает ли оборудование»

Под председательством Заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Эдиля Байсалова состоялось заседание Коллегии Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, посвящённое итогам работы за 2025 год и приоритетным задачам на 2026 год.

В заседании приняли участие министр здравоохранения Каныбек Досманбетов, представители Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, руководство Министерства здравоохранения, а также руководители организаций здравоохранения. Заместитель Председателя Кабинета Министров подчеркнул, что эффективность системы здравоохранения оценивается по реальным изменениям для пациентов. «Нас оценивают не по отчётам и планам, а по тому, что чувствует наш народ, наши пациенты: есть ли лекарство, доступен ли врач и работает ли оборудование», – заявил Эдиль Байсалов.

Отмечено, что в 2025 году продолжалась реализация государственной программы «Здоровый человек – процветающая страна», а также мероприятий в рамках Повестки-2030 и Цели устойчивого развития 3. Если финансирование отрасли было увеличено и достигло в 2025 году на 52,4 млрд сомов, то, по прогнозам, к 2030 году бюджет Минздрава составит не менее 130 млрд сомов.

Среди ключевых достижений года – строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений, обновление инфраструктуры, закупка медицинского оборудования, развитие цифровых сервисов, а также реализация стратегического проекта медицинского городка в Бишкеке в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики.

В ходе коллегии были обозначены направления, требующие усиления в 2026 году, включая материнское и детское здоровье, эффективность работы стационаров, учёт и использование медицинского оборудования, а также бесперебойное лекарственное обеспечение.

«Перебои с лекарственными средствами – это управленческий сбой. В 2026 году должна быть нулевая терпимость к срывам поставок, особенно по жизненно важным позициям», – подчеркнул Эдиль Байсалов.

По итогам заседания определены приоритеты на 2026 год, направленные на повышение качества, доступности и безопасности медицинской помощи населению, а также усиление исполнительской дисциплины и персональной ответственности руководителей.