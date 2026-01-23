ЦИК КР зарегистрировала уполномоченных представителей кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по избирательному округу № 13

Бишкек, "Саясат.kg". Уполномоченным представителям кандидатов будут выданы регистрационные удостоверения установленного образца.
Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики сегодня, 23 января, зарегистрировала уполномоченных представителей граждан, выдвинувшихся кандидатами в депутаты в порядке самовыдвижения на повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по многомандатному избирательному округу № 13:
- уполномоченные представители Нуриева Кубана Бактыбаевича: по вопросам выборов - Р.Б.Нуриева, по финансовым вопросам - Н.Б. Бакытбекова;
- уполномоченные представители Мацакова Бакыта Калбаевича:
по вопросам выборов - Г.Н. Карыбекова, по финансовым вопросам - С.А. Алагозов.
- уполномоченные представители Темирбаевой Махсудахан Юлчиевны:
по вопросам выборов - А.Э. Досматов, по финансовым вопросам - Н.Р. Козубаев.
Уполномоченным представителям кандидатов будут выданы регистрационные удостоверения установленного образца.