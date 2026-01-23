Заместитель председателя ЦИК КР Айдана Жупуева встретилась с Послом Венгрии в Кыргызстане Шандором Дороги

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере избирательных процессов, а также обмена опытом между избирательными органами двух стран.

Сегодня, 23 января, заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Айдана Жупуева встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Кыргызской Республике Шандором Дороги.

Посол Шандор Дороги отметил заинтересованность Венгрии в опыте Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики по использованию передовых цифровых технологий в избирательном процессе, а также в практике внедрения и реализации гендерных квот.

На встрече был обсужден вопрос организации избирательного участка для граждан Венгрии на территории Кыргызской Республики, в частности в Посольстве Венгрии в Кыргызстане, в связи с проведением парламентских выборов в Венгрии, запланированных на 12 апреля 2026 года.

В свою очередь Айдана Жупуева подчеркнула, что Центральная избирательная комиссия КР в рамках своих полномочий готова оказать содействие в организационных вопросах.

Кроме того, Шандор Дороги пригласил представителей Центральной избирательной комиссии КР принять участие в международном наблюдении за парламентскими выборами в Венгрии.

Айдана Жупуева выразила готовность к активному участию в наблюдении за парламентскими выборами в Венгрии и отметила важность дальнейшего укрепления и развития плодотворного сотрудничества между избирательными органами двух стран.