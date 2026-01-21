7000 сомов на жизнь. Депутат призвал усилить поддержку детей с инвалидностью и их семей

Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев на заседании парламента призвал обратить должное внимание на проблемы людей с инвалидностью.

По его словам, первоочередной задачей является улучшение системы пособий.

«Ассистенты инвалидов получают всего 7 000 сомов. Эти 7–8 тысяч сомов ни на что не хватает. В семьях бывают разные ситуации: у кого-то много родственников, у кого-то нет. Если в семье один инвалид, а второй – сиделка, и оба не работают, как им прожить на эти средства?» - подчеркнул депутат.

Маматалиев также отметил проблему отсутствия реабилитационных центров для детей с особыми потребностями. Так, в жилмассиве «Мурас-Ордо» проживают около 50 детей с ДЦП, но центра для их реабилитации нет.

«Прошу рассмотреть вопрос строительства таких центров. Родители, присматривая за больными детьми, не могут работать. Эта проблема актуальна во всех районах города», - добавил он.

Отметим, ранее в Бишкеке мамы детей с инвалидностью обратились за помощью к президенту Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, опубликовав видео в социальных сетях. Женщины рассказали, что получают ежемесячное пособие в размере 8 000 сом, но лекарства часто дорогие или вовсе отсутствуют в аптеках.

Проблема усугубляется тем, что большинство таких детей воспитывают матери-одиночки, которые не могут работать и вынуждены жить на пособие. В Кыргызстане практически нет государственных реабилитационных центров для детей с особыми потребностями, а частные услуги стоят от 60 до 80 тысяч сом в месяц, делая полноценную реабилитацию недоступной.

Мамы также жалуются на сложности с получением жилья и просят помощи в решении этих вопросов. Видео с их обращением быстро распространилось в соцсетях и привлекло внимание общественности.

Источник: Кабар