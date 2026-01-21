ФОТО - Президент Садыр Жапаров встретился с представителями легкой промышленности

Бишкек, "Саясат.kg". Глава государства подчеркнул, что легкая промышленность является одним из приоритетных направлений государственной политики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 января, провел встречу с представителями легкой промышленности страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В мероприятии приняли участие представители швейной отрасли страны, маркетплейсов, логистических компаний, государственных и коммерческих банков, а также руководители профильных государственных органов.

В ходе встречи были обозначены актуальные проблемные вопросы развития отрасли и озвучены предложения по их решению.

По итогам обсуждения Президент Садыр Жапаров дал ряд конкретных поручений Председателю Кабинета Министров Адылбеку Касымалиеву, а также соответствующим министрам и руководителям государственных органов, направленных на решение существующих проблем и дальнейшее развитие отрасли.