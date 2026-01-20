Бектур Алиев освобожден от должности зампредседателя Нацбанка

Бишкек, "Саясат.kg". Алиев возглавлял эту должность с 7 сентября 2024 года.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 1 части 1, частью 3 статьи 61 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Алиев Бектур Кубанычбекович освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Национального банка Кыргызской Республики по личному заявлению.