Состоялась встреча Заместителя министра Алмаза Имангазиева с вновь назначенным Генеральным консулом РФ в г. Ош Романом Свистиным

20 января 2026 года состоялась встреча Заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Алмаза Имангазиева с вновь назначенным Генеральным консулом Российской Федерации в г. Ош Романом Свистиным. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи Генеральный консул Российской Федерации Р. Свистин вручил Заместителю министра иностранных дел Кыргызской Республики А. Имангазиеву оригинал консульского патента.

Стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов кыргызско-российского сотрудничества в консульской сфере, включая реализацию инициативы по учреждению Генерального консульства Кыргызской Республики в г. Сочи. Особое внимание было уделено вопросам оперативного взаимодействия компетентных органов в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан двух государств.

В завершение встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего углубления сотрудничества и подтвердили обоюдную готовность к активизации и укреплению взаимодействия в консульской сфере.