Замдиректора Департамента макроэкономической политики ЕЭК назначен Алмаз Абдекиров

Заместителем директора Департамента макроэкономической политики ЕЭК назначен Алмаз Абдекиров, сообщили в ЕЭК.

Алмаз Тынчтыкбекович Абдекиров родился в 1986 году. В 2008 году окончил Кыргызский национальный университет по специальности «Прикладная математика и информатика», в 2023 году — магистерскую программу Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики по направлению «Экономика».

Трудовую деятельность начал в 2008 году стажером в Министерстве экономики Кыргызской Республики и к концу 2025 года работал на должности начальника управления макроэкономической политики министерства.

С 12 января 2026 года назначен заместителем директора Департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии.

Источник: Кабар