Байсалов встретился с послом Японии по случаю начала его дипмиссии в Кыргызстане

Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов провёл встречу с послом Японии в Кыргызской Республике Хирано Рюити по случаю его назначения на дипломатическую миссию в Кыргызстане. Об этом сообщили в кабмине КР.

Эдиль Байсалов поздравил Хирано Рюити с вступлением в должность, подчеркнув устойчивое развитие кыргызско-японских отношений и отметив успешное проведение Первого саммита глав государств Диалога «Центральная Азия + Япония».

В ходе встречи была подчёркнута значимость активного политического диалога, а также роль Японии в социально-экономическом и инфраструктурном развитии Кыргызстана, включая реализацию проектов JICA. Стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере инвестиций, налогообложения, культурно-гуманитарных и туристических связей.

По итогам встречи выражена взаимная готовность к дальнейшему углублению партнёрства.

Источник: Кабар