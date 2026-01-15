Курманбек Сокеев освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Государственной службы исполнения наказаний

Бишкек, "Саясат.kg". Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.
Сокеев Курманбек Оруналиевич освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) при Кабинете Министров Кыргызской Республики – глава Департамента охраны и конвоирования ГСИН при Кабинете Министров Кыргызской Республики.
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.