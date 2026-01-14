Видео - В Администрации президента прокомментировали заявления двух депутатов ЖК по Ботсаду и законопроекту о госнаградах

Руководитель пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков 14 января прокомментировал вопросы, поднятые депутатами Жогорку Кенеша Дастаном Бекешевым (округ №22) и Камилой Талиевой (округ №1).



Вначале он напомнил им слова президента: «Не занимайтесь демагогией и популизмом».



Д.Орунбеков прокомментировал слова депутата Д.Бекешова, попросившего президента обратить внимание, что в Ботаническом саду собираются построить футбольное поле.



«В каком состоянии находился Ботанический сад раньше? Он был заброшен, сады были сухими, система орошения не работала, дорожки внутри были темными, а по вечерам поступали сообщения о преступлениях.



По распоряжению нашего президента в настоящее время там ведутся ремонтные работы. Построены тротуары для прогулок и пробежек, сад освещен, установлено видеонаблюдение, проложена велосипедная дорожка длиной 8,5 км. Вырыты три колодца, вода откачана с глубины 270 м. В настоящее время устанавливается система капельного орошения для садов. Принимаются все необходимые меры для восстановления засохших садов, выращивания растений, их защиты и выполнения их функциональных задач. Полностью отремонтирована ограда Ботанического сада площадью 147 гектаров.



С учетом просьбы горожан на каменистой, бесплодной земле строится оздоровительная игровая площадка. Также есть мини-футбольное поле. Именно об этом говорит и возражает Дастан Бекешов. На мини-футбольное поле будут приходить молодые люди тренироваться и играть, а вырученные средства пойдут на содержание сада.



Надеюсь, к лету все будет закончено, тогда можно будет сравнить предыдущее состояние с будущими результатами и оценить итоги. До тех пор, я считаю, неуместно продолжать противодействовать этому, ища выход из ситуации», - написал Д.Орунбеков.



Руководитель пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков также прокомментировал критику К.Талиевой по законопроекту по государственным наградам.



«Камила Абдразаковна, поднимая этот вопрос с трибуны Жогорку Кенеша, вам следовало сначала уточнить его, а затем бежать к микрофону. Законопроект о государственных наградах был официально представлен в Жогорку Кенеш 17 декабря 2025 года. В законопроекте нет упоминания о звании «Кеменгер». Предлагаю вам ознакомиться с проектом и внимательно его прочитать.



Что касается званий «народный акын» и «народный писатель», вы говорите, что они объединены, то депутаты могут обсудить данный вопрос, дать предложения, дополнения и внести поправки», - написал Д.Орунбеков.

Источник: АКИpress

