Кабмин КР утвердил масштабный план развития до 2030 года

Документ включает в себя 900 конкретных шагов, направленных на глубокую трансформацию экономики

Кабинет Министров Кыргызской Республики утвердил детальный План мероприятий по реализации Национальной программы развития страны до 2030 года. Соответствующее решение подписал глава Кабмина Адылбек Касымалиев. Документ включает в себя 900 конкретных шагов, направленных на глубокую трансформацию экономики и социальной сферы.

Власти страны ставят перед собой задачу совершить качественный рывок. Согласно плану, к 2030 году Кыргызстан должен достичь среднегодового темпа роста ВВП на уровне 8%, а общий объем экономики довести до 30 млрд долларов. При этом ВВП на душу населения должен вырасти до 4 500 долларов. Амбиции республики также включают вхождение в топ-30 стран по достижению Целей устойчивого развития и значительное улучшение позиций в рейтинге индекса человеческого развития.

Реализация программы сосредоточена на четырех стратегических векторах. В рамках индустриализации планируется создание Национального фонда индустриального развития, запуск сети технопарков и внедрение льготных кредитов для энергоэффективных производств. Вторым вектором станет превращение страны в региональный хаб: ключевыми проектами здесь станут запуск железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", открытие новых пунктов пропуска, таких как "Бедель", и модернизация трасс до границ с Китаем и Казахстаном.

Третье направление охватывает агросектор и туризм. В планах - доведение площадей органического земледелия до 202 тыс. га, строительство агрологистических центров класса "А" и привлечение мировых гостиничных сетей для развития экотуризма и спортивного отдыха. Четвертый вектор - зеленая энергетика - предусматривает масштабное строительство и модернизацию ГЭС, включая такие стратегические объекты, как Камбаратинская ГЭС-1 и Верхне-Нарынский каскад, а также прокладку новых высоковольтных линий электропередачи.

Помимо экономических мер, документ охватывает реформы в госуправлении, цифровизацию, борьбу с коррупцией и развитие системы образования и здравоохранения. Успешное выполнение всех пунктов плана должно стать фундаментом для долгосрочной устойчивости и благополучия граждан Кыргызстана к началу следующего десятилетия.