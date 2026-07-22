МИД КР объяснил, почему США ввели визовый залог для граждан Кыргызстана

Размер залога определяется консульским офицером индивидуально в ходе собеседования.

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики информирует граждан Кыргызской Республики, планирующих подачу заявлений на неиммиграционные визы категорий B-1/B-2 (туристические и деловые) для въезда в Соединённые Штаты Америки, о введении американской стороной дополнительных требований.

Согласно официальной информации Государственного департамента США, с 21 января 2026 года для граждан ряда иностранных государств, в том числе для граждан Кыргызской Республики, вводится требование о внесении финансового залога в размере от 5 000 до 15 000 долларов США. Размер залога определяется консульским офицером индивидуально в ходе собеседования.

Кроме того, заявитель обязан предоставить форму I-352 Министерства внутренней безопасности США исключительно после соответствующего указания консульского офицера и подтвердить согласие с условиями залога через онлайн-платформу платежей Министерства финансов США Pay.gov.

Министерство обращает внимание, что:

- внесение финансового залога не гарантирует выдачу визы;

- залог не подлежит возврату в случае изменения иммиграционного статуса либо превышения разрешённого срока пребывания в США;

- указанное правило применяется исключительно к новым заявлениям, поданным после вступления данных изменений в силу.

Граждане, получившие визу с внесением финансового залога, обязаны осуществлять въезд в США и выезд из них исключительно через следующие пункты пропуска:

- международный аэропорт Логан в г. Бостон (BOS);

- международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в г. Нью-Йорк (JFK);

- международный аэропорт имени Даллеса в г. Вашингтон (IAD).

Несоблюдение указанных требований может повлечь отказ во въезде в США либо некорректное оформление выезда.

Отмечается, что включение отдельных иностранных государств в данный перечень связано с выявленным высоким уровнем нарушений визового режима, допускаемых гражданами соответствующих государств.

В этой связи Министерство иностранных дел Кыргызской Республики настоятельно призывает граждан, планирующих посещение Соединенных Штатов Америки, заблаговременно ознакомиться с обновленными визовыми требованиями, строго соблюдать условия получения виз и пребывания на территории США, а также не допускать нарушений визового и миграционного законодательства принимающей стороны.