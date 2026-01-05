О Садыре Жапарове снят документальный фильм «Президент»

В фильме Садыр Жапаров подробно останавливается на ключевых политических событиях последних четырех-пяти лет и делится информацией, которая ранее не была обнародована.

О Садыре Жапарове снят документальный фильм «Президент». Об этом на своей странице в соцсетях написал журналист, автор картины Айбек Бийбосунов.

По его словам, в фильме Садыр Жапаров подробно останавливается на ключевых политических событиях последних четырех-пяти лет и делится информацией, которая ранее не была обнародована.

Айбек Бийбосунов также добавил, что в киноленте присутствуют и кадры с председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, который также выступил достаточно открыто.

Сообщается, что документальный фильм состоит из четырех серий. Первая выйдет сегодня в 19.00, остальные — 6, 7 и 8 января на YouTube-канале Айбека Бийбосунова.

Источник: 24.kg