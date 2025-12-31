Догдуркул Кендирбаева: Зарплаты повысим всем педагогам и воспитателям

Ранее повышение оплаты труда происходило не у всех сразу

Повышение зарплаты в апреле 2026 года коснется всех педагогов и сотрудников учебных заведений. Об этом сообщила министр просвещения Догдуркул Кендирбаева.

По ее словам, увеличат оплату труда учителей, воспитателей детсадов, сотрудников и администрации учебных заведений и институтов повышения квалификации педагогов, а также Академии образования.

«Например, раньше повышение не затрагивало классных руководителей, директоров садиков, соцпедагогов. В этот раз мы намерены увеличить зарплату всех работников системы просвещения», - отметила Кендирбаева.

Напомним, на IV Народном курултае президент Садыр Жапаров анонсировал повышение в следующем году заработной платы учителей и врачей.

Источник: vesti.kg



