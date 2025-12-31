Счетная палата нашла в Нацстаткоме нарушения на 18.8 млн сомов

Из общей суммы нарушений восстановлению подлежат 8.4 млн сомов. В ходе проверки ведомство вернуло в казну 176.9 тысячи сомов.

Счетная палата Кыргызстана по итогам аудита Национального статистического комитета за 2023–2024 годы выявила финансовые нарушения на общую сумму 18.8 млн сомов, из которых почти половина связана с некорректной классификацией выплат населению.

Аудиторы установили, что из общей суммы нарушений восстановлению подлежат 8.4 млн сомов. В ходе проверки ведомство вернуло в казну 176.9 тысячи сомов. Таким образом, остаток суммы, которую необходимо возместить государству, составляет 8.2 млн сомов.

Наиболее крупное нарушение на сумму 9.4 млн сомов связано с выплатой компенсаций семьям, участвующим в добровольных исследованиях. Нацстатком ежемесячно выплачивал домохозяйствам по 200 сомов, проводя эти расходы по статье «Заработная плата». Однако, согласно бюджетному законодательству, данные траты следовало классифицировать как «Социальную помощь населению».

Помимо этого, проверка вскрыла ряд других проблем в финансовом учете комитета:

скрытая дебиторская задолженность: выявлены неучтенные долги на сумму 7.8 млн сомов.

выявлены неучтенные долги на сумму 7.8 млн сомов. управление имуществом: зафиксирована сдача активов в аренду без согласования с собственником (нарушения на 74.1 тысячи сомов) и списание ценностей без документов (21.8 тысячи сомов).

зафиксирована сдача активов в аренду без согласования с собственником (нарушения на 74.1 тысячи сомов) и списание ценностей без документов (21.8 тысячи сомов). строительство: обнаружено завышение стоимости или объемов строительно-монтажных работ на 28.1 тысячи сомов.

По итогам аудита Счетная палата выдала предписание устранить нарушения, восстановить средства в бюджет и наладить корректный учет расходов. Руководству Нацстаткома рекомендовано усилить систему внутреннего контроля и привести документооборот в соответствие с требованиями закона.

Источник: economist.kg