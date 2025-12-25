Завершился первый день Народного Курултая

В Бишкеке проходит IV Народный Курултай с участием Прези

дента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Сегодня, 25 декабря, состоялся первый день его работы.

Курултай собрал около 700 делегатов со всех регионов страны. На мероприятие также были приглашены представители соотечественников, проживающих за рубежом, и религиозных конфессий.

Мероприятие началось с показа фильма об основных показателях социально-экономического развития страны за последние годы.

Далее Глава государства выступил с рядом программных заявлений, затронув ключевые общественно значимые вопросы и приоритеты развития.

Основное внимание было уделено повышению престижа профессий учителя и врача, социальной защите граждан, росту заработных плат работников образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также вопросам искоренения насилия в отношении женщин и детей. Президент подчеркнул недопустимость подобных явлений и необходимость изменения общественных ценностей и культуры.

Садыр Жапаров также обозначил приоритеты регионального развития, поддержки предпринимательства, реализации жилищных программ и привлечения инвестиций, отметив устойчивый рост экономики, повышение ВВП и укрепление финансовой базы страны.

Далее в онлайн-режиме состоялось открытие ряда промышленных и социальных объектов по всей стране. Одновременно были введены в эксплуатацию десятки предприятий и объектов социальной инфраструктуры, включая логистические и производственные мощности, а также детские сады, школы, медицинские и спортивные учреждения.

Кроме того, завершено строительство автомобильной дороги в Баткенской области, обеспечившей транспортную доступность отдаленного населенного пункта Зардалы, что стало важным вкладом в развитие региональной инфраструктуры.

В ходе Курултая участниками были подняты вопросы, направленные на устойчивое развитие регионов и повышение уровня благосостояния населения.

Делегаты акцентировали внимание на необходимости ремонта и строительства автомобильных дорог, объектов водоснабжения и социальных учреждений, а также возведения доступного жилья в регионах. Были озвучены предложения по решению проблем пастбищных земель и возврату незаконно приватизированных земельных участков в государственную собственность.

Кроме того, участники Курултая затронули вопросы высокой стоимости лекарственных средств, развития малых гидроэлектростанций, стимулирования туристической отрасли, укрепления семейных ценностей и воспитания подрастающего поколения, подчеркнув важность более тесного взаимодействия государственных органов с населением.

Напомним, что завтра Народный Курултай продолжит свою работу.

Прямая трансляция будет доступна в эфире НТРК, на республиканских и областных телеканалах, а также на страницах в социальных сетях.

Начало трансляции - 26 декабря в 10:00 часов.