Кыргызстан в 2025 году установил дипотношения с 13 государствами

В рамках текущего года Кыргызская Республика существенно расширила географию своей дипломатической сети, установив дипломатические отношения с 13 государствами.

По данным МИД, в результате общее количество государств, с которыми Кыргызская Республика поддерживает дипломатические отношения, достигло 185 стран — членов ООН.

В 2025 году дипломатические отношения были установлены со следующими государствами:

Гвинея-Бисау, Ботсвана, Буркина-Фасо, Белиз, Сомали, Гондурас, Эсватини (Свазиленд), Габон, Папуа — Новая Гвинея, Багамские Острова, Южный Судан, Танзания, Сан-Томе и Принсипи.

Установление дипломатических отношений стало важным шагом на пути укрепления международного авторитета Кыргызской Республики, расширения политического диалога и развития сотрудничества с государствами Африки и других регионов мира.

Источник: Кабар