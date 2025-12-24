Состоялся телефонный разговор между Главами МИД Кыргызской Республики и Республики Маврикий

24 декабря т.г. Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев провел телефонный разговор с Министром иностранных дел, региональной интеграции и международной торговли Республики Маврикий Джаханджаем Рамфулом.

Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, договорились активизировать контакты внешнеполитических ведомств.

Особое внимание уделено взаимодействию и взаимной поддержке на многосторонних площадках. Министры подтвердили важность согласованных усилий в повышении эффективности механизмов коллективного сотрудничества. Достигнута договорённость об обмене визитами на высоком уровне.