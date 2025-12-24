Посол Омурбек Текебаев посетил город Барлебен в федеральной земле Саксония-Анхальт

Участники встречи обсудили перспективные направления сотрудничества в сферах энергетики, образования и подготовки квалифицированных кадров

19 декабря 2025 года Посол Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия Омурбек Текебаев посетил город Барлебен в федеральной земле Саксония-Анхальт. В ходе визита он провел встречу с бургомистром Франком Назе, а также принял участие в расширенной встрече с представителями органов власти и ассоциаций в сфере предпринимательства.

В ходе двусторонней встречи с бургомистром Франком Назе были обсуждены перспективы развития регионального сотрудничества между Кыргызстаном и г. Барлебен, а также возможности реализации совместных экономических проектов. Посол О. Текебаев рассказал об инвестиционном потенциале страны, подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в расширении взаимодействия с муниципалитетами Германии и особо отметил потенциал Барлебена как индустриально развивающегося региона с выгодным логистическим положением.

Далее Посол О. Текебаев принял участие в расширенной встрече с участием представителей администрации и ассоциаций в сфере предпринимательства и науки г. Барлебен и федеральной земли Саксония-Анхальт. Участники встречи обсудили перспективные направления сотрудничества в сферах энергетики, образования и подготовки квалифицированных кадров, а также возможности установления прямых партнёрских связей между регионами Кыргызстана и Саксонии-Анхальт.