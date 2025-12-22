Бакыт Торобаев встретился с послом Катара Али Джабер Аль-Марри

Заместитель председателя кабинета министров КР - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провел встречу с послом Государства Катар в КР Али Джабер Аль-Марри.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-катарской повестки дня по различным направлениям сотрудничества.

В частности, была отмечена важность проведения в 2026 году в городе Бишкек 2-го заседания Кыргызско-Катарской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, а также организации визитов на высоком уровне.

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев выразил готовность оказать катарским инвесторам необходимую помощь в реализации взаимовыгодных проектов в КР.

Со своей стороны, посол Али Джабер Аль-Марри выразил благодарность кыргызской стороне за теплый прием, подтвердил свою поддержку реализации достигнутых ранее договоренностей и выразил заинтересованность в многостороннем сотрудничестве.

