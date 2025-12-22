Бишкек, "Саясат.kg". Спикер поставил новые задачи перед Аппаратом Жогорку Кенеша

Сегодня, 22 декабря, Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Тургунбек уулу провел совещание с руководителями Аппарата парламента и заведующими отделами. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В мероприятии также приняли участие заместители Торага Чынгыз Ажибаев, Жылдыз Таалайбек кызы и Карим Ханджеза.

Открывая встречу, Торага обозначил перед вновь назначенными руководителями Аппарата задачу выстроить работу Жогорку Кенеша VIII созыва в новом формате и в новых условиях. «Работа парламента напрямую зависит от деятельности Аппарата. Поэтому каждое подразделение должно в полной мере осознавать возложенную на него ответственность и четко выполнять поставленные задачи», – сказал он.

Кроме того, Нурланбек Тургунбек уулу остановился на необходимости усиления работы профильных комитетов. «Для повышения эффективности обсуждение законопроектов должно проходить не на больших заседаниях Жогорку Кенеша, а на уровне профильных комитетов. Именно там депутаты должны вносить свои предложения, и только при всесторонней и глубокой проработке законов на уровне комитетов можно добиться повышения качества работы. В этой связи отделы комитетов обязаны своевременно и качественно готовить соответствующие документы», – отметил Торага.