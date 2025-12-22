По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан ряд документов

Бишкек, "Саясат.kg". По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге подписан ряд документов

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось 21 декабря в Санкт-Петербурге подписан ряд документов.

Главы государств-членов Евразийского экономического союза Кыргызстана, Армении, Беларуси, Казахстана и России подписали следующие документы:

- Решение «О начале переговоров с Республикой Узбекистан о заключении соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Узбекистан, с другой стороны, об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки,

перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Республики Узбекистан»;

- Решение «Об основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2026 год»;

- Решение «Об основных ориентирах макроэкономической политики государств - членов Евразийского экономического союза на 2026 - 2027 годы»;

- Распоряжение «О реализации Решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 13»;

- Решение «О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета «О порядке перечисления сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин»;

- Распоряжение «О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О проекте распоряжения Высшего Евразийского экономического

совета «О подходах к гармонизации законодательства государств-

членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка и формированию общего финансового рынка Евразийского экономического союза»;

- Решение «Об утверждении планов либерализации по секторам услуг по руководству проектами в сфере строительства»;

- Решение «О Концепции развития туризма в рамках Евразийского экономического союза»;

- Решение «О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета «Об определении общих принципов и подходов в отношении установления в законодательстве государств - членов Евразийского экономического союза ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия в целях установления сходного (сопоставимого) регулирования в указанной сфере»;

- Решение «О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета «Об общих принципах и подходах к определению ответственности за нарушение требований и процедур в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер»;

- Решение «О проекте решения Высшего Евразийского экономического совета «Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза»;

- Решение «О председательстве в органах Евразийского экономического союза»;

- Распоряжение «О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета»;

- Распоряжение «О некоторых вопросах деятельности Председателя Суда Евразийского экономического союза по кадровым вопросам».