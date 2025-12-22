Садыр Жапаров награжден Международной премией мира

Бишкек, "Саясат.kg". Лидеры трех стран удостоены Международной премии за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 21 декабря награжден Международной премией мира им. Л.Н. Толстого.

Торжественная церемония награждения состоялась в Санкт-Петербургской Государственной консерватории в присутствии глав государств-членов ЕАЭС и стран-наблюдателей.

Президентам Кыргызстана Садыру Жапарову, Таджикистана Эмомали Рахмону и Узбекистана Шавкату Мирзиёеву награду вручил председатель жюри - художественный руководитель и директор Государственного академического Мариинского театра, генеральный директор Государственного академического Большого театра России Валерий Гергиев.

Лидеры трех стран удостоены Международной премии за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Главы государств 31 марта 2025 года подписали Договор о точке стыка государственных границ трех стран и Худжандскую декларацию о вечной дружбе.

Совместные усилия Садыра Жапарова, Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева, ставших лауреатами премии, направлены на обеспечение стабильности и устойчивого развития, повышение международного авторитета всего региона.

Выступая с речью, президент Садыр Жапаров отметил, что эта награда является признанием совместного вклада в укрепление мира, стабильности и обеспечение безопасности Центральной Азии.

Садыр Жапаров подчеркнул, что сегодня регион становится пространством доверия, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития.

«Очевидно, что окончательное урегулирование приграничных вопросов в регионе имеет огромное значение для евразийской безопасности и геополитической стабильности в целом, а также укрепляет статус интеграционных объединений и региональных форматов, участниками которых мы являемся.

Достигнутые договоренности стали наглядным выражением искреннего стремления наших народов к миру, согласию и добрососедству», - сказал глава государства и подчеркнул, что это стремление особенно ясно проявлялось среди жителей приграничных районов, где на протяжении многих лет бок о бок проживают граждане Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Завершая свою речь, президент Садыр Жапаров процитировал великого кыргызского писателя Чынгыза Айтматова: «Будущее человечества возможно только через диалог культур и народов».