Садыр Жапаров провел переговоры с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге

Бишкек, "Саясат.kg". Жапаров: Данная встреча позволила обсудить вопросы стратегического партнерства и союзничества в интересах обоих государств.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 21 декабря, в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию провел переговоры с Президентом Владимиром Путиным в г. Санкт-Петербург.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе в торгово-экономической, финансовой, культурно-гуманитарной и миграционной сферах, и выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем кыргызско-российского стратегического партнерства и союзничества.

Садыр Жапаров отметил, что эта встреча проходит вскоре после состоявшегося в ноябре государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан, и подчеркнул устойчивый характер кыргызско-российского диалога на высшем уровне.

Президент Садыр Жапаров выразил уверенность, что данная встреча позволила обсудить вопросы стратегического партнерства и союзничества в интересах обоих государств.

Со своей стороны, Владимир Путин поблагодарил Садыра Жапарова за содержание и созданную теплую атмосферу в ходе его недавнего государственного визита в Кыргызстан.

Президент России подчеркнул, что данные переговоры позволяют обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и выразил уверенность, что со всеми коллегами по ЕАЭС состоится содержательная дискуссия о перспективах развития торгово-экономических связей.

В преддверии праздников, лидеры Кыргызстана и России поздравили друг друга с Новым годом и пожелали народам двух стран стабильности и дальнейшего процветания.