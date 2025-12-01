Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Россию

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 декабря, прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Борт Главы государства приземлился в международном аэропорту «Пулково» г. Санкт-Петербург.

Президента Садыра Жапарова встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.

В ходе визита запланирована встреча лидеров Кыргызстана и России. Также Садыр Жапаров примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

В рамках мероприятий планируется обсуждение актуальных вопросов евразийской экономической интеграции, углубления торгово-экономического и финансового сотрудничества, развития каботажных перевозок, кооперации в энергетике, а также приоритетов взаимодействия по линии СНГ.

По итогам визита ожидается принятие соответствующих решений и документов в рамках повестки заседания ВЕЭС.