Президент Южной Кореи призвал включить в страховку лечение от облысения

Во время брифинга южнокорейский лидер поручил своему правительству пересмотреть этот вопрос.

Президент Южной Кореи призвал включить в страховку лечение от облысения. Ли Чжэ Мен считает, что выпадение волос стало для молодежи «вопросом выживания», а не просто косметической проблемой, сообщает Yonhap News.

Сейчас система всеобщего медицинского страхования, финансируемая за счет взносов, покрывает лечение выпадения волос лишь в случаях, которые обусловлены медицинскими причинами, например, при очаговой алопеции. Во время брифинга южнокорейский лидер поручил своему правительству пересмотреть этот вопрос.

Сам Ли Чжэ Мен аргументирует свое предложение тем, что многие граждане, внося взносы, не видят ощутимой отдачи — у молодежи это вызывает чувство несправедливости и отчужденности. При этом инициатива президента уже вызвала негативную реакцию со стороны медицинских работников и консервативно настроенных деятелей.

Глава Минздрава Чон Ын Кен заметил, что слово «выживание» в таком контексте, скорее, касается уверенности молодых людей при поиске работы. Тем не менее он обещал рассмотреть вопрос, пояснив, что необходимо всесторонне изучить критерии применения льгот.

Действующий глава государства уже выдвигал подобное предложение, будучи кандидатом во время президентской кампании 2022 года. Тогда инициатива вызвала критику как заигрывание с популистами. Во время последних президентских выборов Ли Чжэ Мен исключил этот пункт из своей программы.

Источник: 24.kg