Президент Садыр Жапаров выступил на Первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония» в Токио

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Развитие человеческих ресурсов является одним из ключевых приоритетов сотрудничества с Японией.

Президент Садыр Жапаров сегодня, 20 декабря, в рамках официального визита в Японию выступил на Первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония» в г. Токио.

В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что сегодняшний саммит выражает общее стремление вывести партнерство между странами Центральной Азии и Японии на качественно новый уровень.

«С момента образования данного диалога, Центральная Азия превратилась в самодостаточный регион, который демонстрирует устойчивый экономический рост и развитие во всех секторах экономики. В условиях положительной динамики особую значимость приобретает выстраивание эффективных и долгосрочных форматов нашего взаимодействия», - сказал Садыр Жапаров.

Он подтвердил, что Кыргызстан поддерживает предложение Японии сосредоточить совместную работу на трех ключевых направлениях – экологичность и устойчивость, коммуникации, развитие человеческих ресурсов.

Президент отметил, что изменение климата и устойчивое развитие являются ключевыми вызовами для Кыргызстана как горной страны. Таяние ледников, сокращение водных ресурсов, рост селевых потоков и сейсмической активности напрямую угрожают населению и инфраструктуре.

В этой связи он предложил при участии Японии создать региональную систему раннего оповещения и развивать обмен данными по прогнозированию природных угроз.

Глава государства обозначил приверженность Кыргызстана «зеленой» экономике, развитию возобновляемой энергетики и чистых технологий, обозначив ГЭС «Камбар-Ата–1» как ключевой стратегический проект. Он также выразил заинтересованность в трансфере японских «зеленых» технологий и новых механизмах финансирования экологических проектов.

Президент напомнил об инициативе ООН по Пятилетию действий по развитию горных регионов на 2023–2027 годы и пригласил партнеров к участию во Втором Глобальном горном саммите в Бишкеке.

Констатируя высокий уровень сотрудничества с Японией, Садыр Жапаров высоко оценил вклад японской стороны в устойчивое развитие Кыргызстана и пригласил инвесторов к участию в проекте экологически чистого города «Асман»

В контексте развития коммуникаций и связности, Глава государства подчеркнул, что выгодное географическое положение в центре Евразии открывает для Кыргызстана возможности стать региональным хабом для транспортных, логистических, торговых и финансовых потоков. Повышение связности, модернизация инфраструктуры и внедрение интеллектуальных транспортных систем позволят сократить издержки бизнеса и укрепить позиции страны в региональной логистике.

Садыр Жапаров отметил нацеленность Кыргызстана на развитие дорожной и железнодорожной сети, гражданской авиации и транспортно-логистических центров, а также на расширение участия страны в международных маршрутах.

Отдельно он заявил о готовности к сотрудничеству с Японией в сфере информационных технологий, обозначив Парк высоких технологий Кыргызстана в качестве платформы для реализации совместных цифровых проектов, трансфера передовых японских технологий, а также подготовки инженерных и IT-кадров.

В своей речи Президент также акцентировал, что развитие человеческих ресурсов является одним из ключевых приоритетов сотрудничества с Японией.

Он высоко оценил результаты программы JDS, выпускники которой на протяжении многих лет вносят вклад в развитие страны, и выразил заинтересованность в расширении образовательных квот в ведущих университетах Японии, прежде всего по направлениям информационных технологий и инженерии.

Садыр Жапаров заявил, что сотрудничество в сфере туризма является важным фактором сближения народов Кыргызстана и Японии. Он указал, что богатое историко-культурное наследие страны, сформированное на пересечении торговых путей и цивилизаций, а также сохранившиеся элементы буддийской культуры представляют особый интерес для японских туристов. В этой связи Глава государства выразил готовность к взаимодействию по сохранению культурного многообразия и созданию специализированного музейного комплекса.

В завершение Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан последовательно развивает туристическую инфраструктуру с целью формирования круглогодичного туристического сезона, отметив реализацию крупного горнолыжного проекта «Ала-Тоо Резорт» и пригласив японских партнеров к участию в его развитии.