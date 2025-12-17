Жогорку Кенеш VIII созыва начал работу: депутаты принесли присягу

Глава государства акцентировал внимание на исторической значимости парламентаризма в развитии страны.

В Бишкеке 17 декабря состоялось торжественное открытие первой сессии Жогорку Кенеша VIII созыва с участием президента Садыра Жапарова и председателя кабмина КР Адылбека Касымалиева.

Заседание по регламенту открыла старейший депутат парламента Гулай Машрапова. Мероприятие началось с исполнения государственного гимна. Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов (ЦИК) Тынчтык Шайназаров официально вручил народным избранникам удостоверения и нагрудные знаки установленного образца, после чего состоялась церемония принятия присяги.

Глава ЦИК озвучил итоговые данные досрочных выборов, прошедших 30 ноября. Комиссия признала голосование состоявшимся в 30 многомандатных избирательных округах. По результатам кампании в 29 округах избраны 87 кандидатов. Результаты выборов в округе №13 были аннулированы и признаны недействительными.

Садыр Жапаров поздравил новый состав законодательного органа с началом работы. Глава государства акцентировал внимание на исторической значимости парламентаризма в развитии страны. Он призвал депутатов строго следовать тексту присяги и в своей деятельности руководствоваться исключительно интересами народа и государства.

Источник: economist.kg