Касымалиев принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Председательство Республики Беларусь пришлось на завершающий год реализации Стратегии развития объединения до 2025 года

Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Глава кабмина подчеркнул, что председательство Республики Беларусь пришлось на завершающий год реализации Стратегии развития объединения до 2025 года, добавив, что белорусское председательство проявило высокую эффективность и последовательность, обеспечив прогресс по ключевым направлениям повестки Союза.

«Этот год также символизирует завершение большого интеграционного цикла, который был определен нашими главами государств как ориентир для создания общих рынков и достижения ключевых целевых параметров углубленной интеграции в рамках единого экономического пространства. Опыт реализации Стратегии–2025 наглядно демонстрирует, что последовательная работа в рамках пятилетних циклов повышает управляемость интеграционных процессов, усиливает их предсказуемость и способствует достижению реально измеримых результатов для наших экономик», - сказал он.

Касымалиев также поздравил казахстанскую сторону с предстоящим председательством в высших органах управления Союза, пожелав успехов в ответственной работе по дальнейшему укреплению евразийской экономической интеграции.