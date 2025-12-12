Состоялась встреча Садыра Жапарова с Сердаром Бердымухамедовым в Ашхабаде

Вчера, 11 декабря, в г. Ашхабад состоялась встреча президента КР Садыра Жапарова с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Обсуждены актуальные вопросы кыргызско-туркменского взаимодействия, в том числе в области энергетического сотрудничества.

Отмечено динамичное развитие двустороннего взаимодействия и высокий уровень политического диалога между двумя государствами.

Президент Сердар Бердымухамедов, приветствуя Президента Садыра Жапарова в Ашхабаде, выразил признательность за то, что президент Кыргызской Республики принял приглашение участвовать в форуме.

Он подчеркнул, что Туркменистан придает большое значение укреплению партнерства с Кыргызстаном, основанного на многовековых дружеских связях, общности культур и взаимном уважении.

Президент Туркменистана отметил готовность туркменской стороны к дальнейшему укреплению отношений, представляющих взаимный интерес.

В свою очередь, президент Садыр Жапаров поблагодарил за традиционное радушие и теплый прием братского туркменского народа. От имени народа Кыргызстана и от себя лично он поздравил Президента и весь туркменский народ с историческими датами — Международным годом мира и доверия и 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан высоко ценит исторически сложившиеся дружественные и братские отношения с Туркменистаном и рассматривает их как прочную основу для долгосрочного партнерства.

Он также пригласил президента Сердара Бердымухамедова и Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с официальными визитами в Кыргызстан в любое удобное время.

Садыр Жапаров отметил, что осенью следующего года в Кыргызстане запланирован ряд значимых международных мероприятий, и пригласил президента Сердара Бердымухамедова принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также посетить в качестве почетного гостя Шестые Всемирные игры кочевников.

Особое внимание президент Кыргызстана уделил развитию сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Он подчеркнул важность полноценного функционирования международных мультимодальных коридоров по территории сторон.

В завершение стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства и выразили готовность к углублению сотрудничества во всех взаимовыгодных направлениях.