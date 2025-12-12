Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в Ашхабад

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Борт главы государства приземлился в международном аэропорту столицы Туркменистана.

Президент КР Садыр Жапаров вчера, 11 декабря, по приглашению руководства Туркменистана прибыл с рабочим визитом в город Ашхабад.

Борт главы государства приземлился в международном аэропорту столицы Туркменистана.

В международном аэропорту вывешены флаги стран участниц форума, расстелена ковровая дорожка, выстроена рота почетного караула.

После приветствий, юноша и девушка в национальных костюмах преподнесли главе государства цветы, хлеб и соль.

Президента Садыра Жапарова встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и другие официальные лица.

Там же, в аэропорту, состоялась встреча президента Садыра Жапарова с Гурбангулы Бердымухамедовым.

Председатель Халк Маслахаты тепло поприветствовал президента Кыргызской Республики и с особой теплотой вспомнил свой летний визит на побережье Иссык-Куля, подчеркнув атмосферу искреннего дружелюбия между странами.

Стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества и выразили готовность к активному взаимодействию как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

В рамках визита президент Садыр Жапаров примет участие в работе Международного форума, посвященного международному году мира и доверия (2025 год), международному дню нейтралитета и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.