Адылбек Касымалиев принял участие в заседании ЕМПС в узком составе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Перед заседанием состоялась церемония приветствия глав правительств государств–членов ЕАЭС.

Председатель кабинета министров КР-руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в город Москву принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе.

На заседании ЕМПС в узком составе был обсужден ряд вопросов, в том числе итоги реализации Стратегии развития до 2025 года в текущем году, а также мероприятия, предусмотренные Декларацией о дальнейшем развитии экономических процессов Союза на период до 2030 года.