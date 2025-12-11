Феликс Кулов: Конституционный суд сделал свой шаг. Но нужен референдум по смертной казни

«Запрет в Конституции КР не означает, что народ лишен права обсуждать его изменение»

Конституционный суд Кыргызской Республики накануне, 10 декабря, вынес решение, что восстановление смертной казни как исключительной меры наказания не предусмотрено законами КР и международными обязательствами.

Однако бывший премьер-министр Феликс Кулов считает, что решение Конституционного суда лишь предполагает изменения, которые необходимо внести в законодательство КР путем референдума. Он опубликовал свое мнение на странице в Facebook.

«Конституционный суд 10 декабря рассмотрел представление Президента о даче заключения к проекту Закона «О внесении изменения в Конституцию Кыргызской Республики», предусматривающему возможность применения смертной казни за изнасилование детей и убийство, сопряженное с изнасилованием. Суд пришел к выводу, что восстановление смертной казни посредством поправки не соответствует Конституции, является недопустимым и в правовом смысле невозможным. Следовательно, проект не может быть вынесен на всенародное обсуждение.

Судебное решение, признающее недопустимым даже обсуждение конституционной поправки о смертной казни, вызывает серьёзные сомнения. И дело здесь не в отношении к смертной казни, который относится к непростым и эмоционально тяжёлым для любого общества.

Проблема в ином - Конституционный суд ограничил саму возможность общественной дискуссии и реализацию народного волеизъявления, заложенной в Конституции», - сообщил Кулов.

Он согласился, что статья 25 Конституции КР прямо устанавливает запрет смертной казни.

«Но наличие запрета в тексте Конституции не означает, что народ лишён права обсуждать возможность изменения этой нормы. Конституция «живой» документ и в пятом ее разделе предусматривается механизм внесения поправок.

Если Основной закон допускает корректировку своих положений, то возникает вопрос: почему именно одна норма о смертной казни объявляется неприкосновенной, хотя сама Конституция такого «особого статуса» ей не придаёт?

Тем самым Конституционный суд существенно сужает действие статьи 1 Конституции, где закреплено, что народ является единственным источником государственной власти, а также статьи 2, которая гарантирует гражданам право участвовать в управлении государством, в том числе, непосредственно через референдум», - считает бывший премьер-министр.

Политик указал, что суд не должен подменять собой законодательный и народный механизмы изменения Конституции.

«Другой важнейший аспект- общественный запрос. Инициатива о возвращении смертной казни возникла не «сверху», а как реакция общества на особенно жестокие преступления против детей. В криминологии существует понятие общественного чувства справедливого возмездия, не как примитивной мести, а как легитимной реакции общества на преступления, вызывающие моральный шок и подрывающие чувство безопасности.

Когда люди видят, что жестокий убийца ребёнка ведёт себя еще и на судебном процессе демонстративно цинично, не раскаивается, не проявляет уважения ни к человеческой жизни, ни к закону, у общества возникает ощущение, что такой человек утратил моральное право на жизнь в обществе.

Именно отсюда народное требование: «Смерть -за смерть», - подчеркнул Феликс Кулов.

По его мнению, демократическое государство не может игнорировать такие процессы, поскольку оно основано на воле и власти народа.

«Поэтому общество настаивало внести вопрос на всенародный референдум, что и сделал глава государства. Это был не призыв нарушать Конституцию, а наоборот: призыв воспользоваться её механизмами, предусмотренными для внесения изменений.

Именно поэтому вызывает недоумение, что Конституционный суд фактически заявил:

обсуждать нельзя, предлагать поправку нельзя, выносить на референдум нельзя.

Но Конституция не содержит запрета на обсуждение поправок к статье 25. Она лишь требует соблюдения установленной процедуры и ничего больше», - уверен Кулов.

Решение Конституционного суда, на его взгляд, лишает общество права формировать позицию по одному из ключевых вопросов уголовной политики.

«На мой взгляд, такое решение выходит за пределы судебной функции и ведет к превращению отдельной конституционной нормы в фактически сакральную, неприкасаемую, что не соответствует духу Конституции и принципам народовластия. Общество имеет право обсуждать свою Конституцию. Общество имеет право формировать представление о справедливости. Общество имеет право требовать референдум», - считает бывший премьер.

Источник: vesti.kg



