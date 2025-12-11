Кыргызстан хочет поставлять нефтепродукты из Азербайджана

Страны также хотят увеличить товарооборот

В Баку прошли переговоры зампред кабмина КР Бакыта Торобаева с властями и бизнесменами Азербайджана по поводу импорта нефтепродуктов и увеличения товарооборота между странами. Об этом сообщили в кабмине.

Бакыт Торобаев провел рабочие встречи с председателем правления ОАО «Бакинский судостроительный завод» Русланом Талыбовым, вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана Анаром Мамедовым и другими заинтересованными лицами.

Кроме поставок ГСМ в Кыргызстан и торговли, стороны обсудили сотрудничество в сфере энергоэффективности и цифровизации, а также внедрению современных технологий на промышленных производствах.

Источник: Вести.kg