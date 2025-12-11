Глава кабмина встретился с послом Саудовской Аравии по случаю завершения его дипмиссии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Собеседники также выразили удовлетворение результатами совместной работы, достигнутыми за последние годы.

Председатель кабинета министров – руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев провел встречу с послом Королевства Саудовская Аравия в КР Ибрахимом бин Ради Аль-Ради, завершающим свою дипломатическую деятельность в стране.

В ходе беседы стороны отметили высокий уровень кыргызско-саудовских отношений и подтвердили готовность к дальнейшему укреплению политического диалога и расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Посол выразил признательность кыргызской стороне за оказанную поддержку и подчеркнул, что годы работы в Кыргызстане способствовали укреплению дружеских связей и оставили у него положительные впечатления.

Адылбек Касымалиев поблагодарил дипломата за личный вклад в развитие отношений между двумя государствами и отметил важность продолжения конструктивного взаимодействия.

Собеседники также выразили удовлетворение результатами совместной работы, достигнутыми за последние годы. Встреча прошла в тёплой и дружественной атмосфере.