Садыр Жапаров принял посла Саудовской Аравии по случаю завершения его дипмиссии в Кыргызстане

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Жапаров выразил благодарность послу за его деятельность и вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.

Президент Садыр Жапаров сегодня принял посла Саудовской Аравии в Кыргызстане Ибрахима бин Ради Аль-Ради по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



Жапаров выразил благодарность послу за его деятельность и вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.



Президент также отметил участие Саудовского фонда развития в реализации социально-экономических проектов в Кыргызстане, включая строительство доступного жилья, больниц, государственных школ и развитие инфраструктуры.

Глава государства выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество между Кыргызстаном и Саудовской Аравией продолжит развиваться в духе взаимопонимания и доверия, и пожелал послу успехов в его дальнейшей профессиональной деятельности.



Ибрахим бин Ради Аль-Ради поблагодарил кыргызскую сторону за поддержку, оказанную в период его дипломатической миссии, и подтвердил приверженность Саудовской Аравии дальнейшему укреплению дружественных и партнерских отношений с Кыргызстаном. Он добавил, что взаимодействие между двумя странами достигло высокого уровня и обладает большим потенциалом для углубления.



В завершение встречи Садыр Жапаров наградил Ибрахима бин Ради Аль-Ради Почетной грамотой Кыргызской Республики за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Саудовской Аравией.



Ибрахим бин Ради Аль Ради был назначен послом Саудовской Аравии в Кыргызстане в июне 2021 года.