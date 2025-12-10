Азамат Джапаров назначен директором ГУ «Кызмат»

Джапаров работает в сфере государственных услуг и цифровых решений более 12 лет.

Азамат Джапаров назначен директором ГУ «Кызмат» при Управлении делами президента.



В «Кызмате» сообщили, что Джапаров работает в сфере государственных услуг и цифровых решений более 12 лет. Свой профессиональный путь начал оператором ЦОН, что позволило ему глубоко изучить процессы обслуживания граждан и предоставления госуслуг, а также особенности перехода на автоматизацию и внедрение новых технологий.



С января 2013 года Азамат Джапаров трудился в ГП «Инфоком», которое в 2024 году было преобразовано вместе с ДРН в нынешнее ГУ «Кызмат».

Источник: АКИpress