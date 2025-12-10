Президент поздравил кыргызстанцев с Днем прав человека

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Недаром наши предки говорили: «Потерять свою честь и достоинство — значит потерять свое человеческое имя».

Президент Садыр Жапаров сегодня поздравил кыргызстанцев с Днем прав человека, который отмечается в день принятия Всеобщей декларации прав человека.

Этот документ, утвержденный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года, стал прочным фундаментом современной системы прав и свобод человека, провозгласив права, свободы и достоинство каждого человека высшей ценностью.

«Для кыргызского народа, который издавна чтил справедливость, свободу, честь и достоинство человека, принципы декларации созвучны нашим традициям. Недаром наши предки говорили: «Потерять свою честь и достоинство — значит потерять свое человеческое имя».

Вступив в ООН в 1992 году, наша страна признает и поддерживает универсальные нормы прав человека. Сегодня эти ценности, идущие от наших предков, четко закреплены в нашей Конституции и национальном законодательстве, поэтому являются стержнем правовой системы и опорой государственной политики в целом, определяя смысл и содержание деятельности всех государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц», — отметил глава КР.

По его словам, государство придает особое значение защите прав граждан, укреплению институтов правосудия, развитию демократических процессов, обеспечению доступа к качественному образованию, медицинской помощи и социальным услугам. Оно последовательно осуществляет меры по обеспечению равных возможностей, борьбе с дискриминацией, защите женщин, детей и уязвимых групп населения.

Вместе с тем, добавил Садыр Жапаров, права и свободы человека — это не только нормы закона, но и культура взаимного уважения, ответственность каждого из нас за свои поступки, стремление к созиданию и взаимной поддержке.

«Только совместными усилиями — государства, общества и семьи — мы можем построить сильный, справедливый и процветающий Кыргызстан. В этот значимый день призываю соотечественников сохранять уважение к человеческой чести, достоинству, многообразию мнений, а также к культурным и духовным ценностям нашего народа. Защита прав человека, признание и уважительное отношение к каждому члену общества, независимо от его социального или иного статуса, являются основным вкладом в устойчивое развитие страны, ее безопасность и будущее наших детей», — резюмировал он.